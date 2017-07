«Թումո»-ի սաները ռոբոտաշինության՝ աշխարհի ամենաբարդ մրցույթներից մեկում գրավեցին երրորդ տեղը

«Թումո» ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի՝ Հայաստանը ներկայացնող թիմը գրավեց երրորդ տեղը և արժանացավ բրոնզե մեդալի FIRST Global ռոբոտաշինության միջազգային օլիմպիական խաղերում, որոնց մասնակցում էին թիմեր աշխարհի 163 երկրներից։ Մրցույթում առաջին տեղը գրավել է Եվրոպայի թիմը (Team Europe), երկրորդ տեղը՝ Լեհաստանի թիմը:

Մրցույթին մասնակցել են ԹՈՒՄՈ-ի 15-18 տարեկան սաներ՝ Լևոն Բալագյոզյանը (թիմի ավագ), Լիլիթ Թարումյանը, Մարիա Տեր-Մինասյանը, Աշոտ Թարումյանը, Տիգրան Սահակյանը, Դավիթ Հովհաննիսյանը և Արամ Մադանցյանը։ FIRST Global-ը ռոբոտաշինության՝ աշխարհի ամենաբարդ մրցույթներից է։ Դրա շուրջ ամեն տարի Վաշինգթոնում միավորում են երիտասարդներ ամբողջ աշխարհից ու մրցում ամենախելացիի կոչման համար։