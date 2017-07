The Associated Press գործակալությունը, պատժամիջոցային ցանկում են հայտնվել նաև կազմակերպություններ և անձինք, որոնք օգնել են Իրանի բանակին, Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին և երկրում անցումային կրիմինալ անանուն խմբավորմանը: ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի 18 ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դեմ բալիստիկ հրթիռների մշակմանն առնչություն ունենալու և այլ գործունեության համար: Ինչպես հայտնում էThe Associated Press գործակալությունը, պատժամիջոցային ցանկում են հայտնվել նաև կազմակերպություններ և անձինք, որոնք օգնել են Իրանի բանակին, Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին և երկրում անցումային կրիմինալ անանուն խմբավորմանը: