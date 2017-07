Ինչպես հայտնի է, այսօր՝ հուլիսի 7-ին, Գերմանիայի Համբուրգ քաղաքում մեկնարկում է G20 գագաթնաժողովը, սակայն քաղաքում խռովությունները չեն դադարում։ Դրանք քաղաքի մի շարք շրջաններում վերածվել են ոստիկանության և «Սև դաշինքի» ձախակողմյան ծայրահեղականների հետ բախման։ Այս մասին հաղորդում է DW-ն։ Անկարգությունները սկսվել են Welcome to Hell (Բարի գալուստ դժոխք) ակցիայի մեկնարկից գրեթե անմիջապես հետո։ Ոստիկանությունը երթը կանգնեցրել է՝ մեկուսացնելու համար շուրջ 1000 ծայրահեղականի։ Համբուրգում «Մեծ քսանյակ»-ի գագաթնաժողովին ընդառաջ խռովություններ են տեղի ունեցել Դա սրել է իրադրությունը։ Ծայրահեղականները ոստիկանության ուղղությամբ շշեր, պետարդաներ և այլ առարկաներ են նետել։ Ի պատասխան՝ ոստիկանությունը ջրցաններ ու պղպեղե գազ է կիրառել։ Համբուրգում «Մեծ քսանյակ»-ի գագաթնաժողովին ընդառաջ խռովություններ են տեղի ունեցել Համբուրգում «Մեծ քսանյակ»-ի գագաթնաժողովին ընդառաջ խռովություններ են տեղի ունեցել Համբուրգում «Մեծ քսանյակ»-ի գագաթնաժողովին ընդառաջ խռովություններ են տեղի ունեցել Բախումների սկսվելուց հետո Welcome to Hell շարժման կազմակերպիչները հաղորդել են, որ ակցիան ավարտված է։ Բայց որոշ ժամանակ անց ցուցարարները Սանկտ Պաուլի շրջանում վերսկսել էին երթը և կրկին հարձակվել իրավապահների վրա։ Բախումների ընթացքում շուրջ 110 ոստիկան է վիրավորվել, նրանցից 5-ը հոսպիտալացվել է։ Քաղաքում իրավիճակը վերջնականապես կարգավորվել է առավոտյան ժամը 4-ին։