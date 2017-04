«Չպետք է լռել». Քարդաշյան քույրերը՝ Հայոց ցեղասպանության մասին

«Համարձակվեցեք բնաջնջել այս սերունդը, տեսեք, թե կարո՞ղ եք։ Աքսորեցե՛ք իրենց տներից դեպի անապատները, ձգեցե՛ք առանց հացի և ջրի, այրեցե՛ք նրանց տներն ու եկեղեցիները։ Տեսե՛ք, թե անոնք ինչպես պիտի վերածնվեն։ Տեսե՛ք, թե անոնք ինչպես կրկին պիտի խնդան։ Երբ նրանցից երկուսն աշխարհի որևէ ծայրում հանդիպեն, տեսեք, թե մի Նոր Հայաստան չստեղծեն»»,- այս խոսքերով էլ իր միտքը եզրափակել է Քլոեն:

Քորթնի Քարդաշյանն էլ «Ինստագրամ»-ում տեսահոլովակ է հրապարակել, որտեղ կադրեր են Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող երթերից և «Խոստումը» ֆիլմից: Վերջինը նույնպես մեջբերել է Վիլյամ Սարոյանի խոսքերը: I should like to see any power of the world destroy this race, this small tribe of unimportant people, whose wars have all been fought and lost, whose structures have crumbled, literature is unread, music is unheard, and prayers are no more answered. Go ahead, destroy Armenia . See if you can do it. Send them into the desert without bread or water. Burn their homes and churches. Then see if they will not laugh, sing and pray again. For when two of them meet anywhere in the world, see if they will not create a New Armenia. #1915 #armeniangenocide #1915neveragain | #thepromise Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) Апр 24 2017 в 6:32 PDT Քիմ, Քլոե և Քորթնի Քարդաշյանները սոցիալական կայքերի իրենց էջերում անդրադարձել են Հայոց ցեղասպանության զոհերի 102-րդ տարելիցին: Քլոե Քարդաշյանը գրառում է կատարել, որտեղ մեջբերել է նաև Վիլյամ Սարոյանի խոսքերը: «Այսօր լրանում է Հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցը: 1915-ին Օսմանյան կայսրության իրագործած կոտորածի պատճառով շուրջ 1.5 միլիոն հայ սպանվեց: Ես հպարտ եմ, որ հայ եմ: Մեր պարտքն է չլռել՝ որտեղ էլ, որ լինեն մարդկային իրավունքների նման ոտնահարումներ: Լռությունը քաջալերում է տանջողին, ոչ թե տանջվողին: Ինձ տխրեցնում է այն փաստը, որ պատմական շատ գրքեր չեն ճանաչում այս կոտորածը, բայց ես կօգտագործեմ իմ ձայնը, որպեսզի տեղեկացնեմ այն մասին, որ իմ ժողովուրդը գոյատևել է»:«Համարձակվեցեք բնաջնջել այս սերունդը, տեսեք, թե կարո՞ղ եք։ Աքսորեցե՛ք իրենց տներից դեպի անապատները, ձգեցե՛ք առանց հացի և ջրի, այրեցե՛ք նրանց տներն ու եկեղեցիները։ Տեսե՛ք, թե անոնք ինչպես պիտի վերածնվեն։ Տեսե՛ք, թե անոնք ինչպես կրկին պիտի խնդան։ Երբ նրանցից երկուսն աշխարհի որևէ ծայրում հանդիպեն, տեսեք, թե մի Նոր Հայաստան չստեղծեն»»,- այս խոսքերով էլ իր միտքը եզրափակել է Քլոեն:«Լրանում է Թուրքիայի կողմից իրականացրած Հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցը, որի ընթացքում ավելի քան 1.5 միլիոն հայ է սպանվել»,- «Թվիթեր»-ի իր էջում գրել է Քիմ Քարդաշյանը:Քորթնի Քարդաշյանն էլ «Ինստագրամ»-ում տեսահոլովակ է հրապարակել, որտեղ կադրեր են Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող երթերից և «Խոստումը» ֆիլմից: Վերջինը նույնպես մեջբերել է Վիլյամ Սարոյանի խոսքերը: