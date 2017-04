«Մանչեսթր Յունայթեդ»-ի հարձակվող Զլատան Իբրահիմովիչը նշել է, որ դեռևս մտադիր չէ ավարտել մարզական կարիերան։ «Առաջին հերթին ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել աջակցության և սիրո համար։ Արդեն հայտնի է, որ ես վնասվածք եմ ստացել և որոշ ժամանակով հեռու կլինեմ ֆուտբոլից։ Ես կկարողանամ անցնել այս ամենի միջով, ինչպես մյուսները, և կվերադառնամ ավելի ուժեղ, քան առաջ։ Միայն ես եմ որոշելու, թե երբ կգա կանգ առնելու ժամանակը։ Հանձնվելն ինձ համար ելք չէ։ Կտեսնվենք շուտով»,- նշել է Իբրահիմովիչը։ First of all, thank you for all the support and love. Its no news I got injured so I will be out of fotball for a while. I will go through this like everythings else and come back even stronger. So far I played with one leg so it shouldn't be any problem. One thing is for sure, I decide when its time to stop and nothing else. Giving up is not an option. See you soon Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) Апр 23 2017 в 2:54 PDT