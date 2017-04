Հիշեցնենք, որ մայիսի 7-ին և 8-ին Տիգրան Համասյանը համերգային ծրագրով կներկայանա Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում: Վերջինը կներկայացնի An Ancient Observer ալբոմը: Աշխարհահռչակ ջազ դաշնակահար Տիգրան Համասյանը ներկայացրել է իր նոր «Markos and Markos» ստեղծագործությունը: «Markos and Markos»-ը դաշնակահարի նոր՝ An Ancient Observer ալբոմից է: Տեսահոլովակի սցենարիստը, ռեժիսորը, նկարիչը և անիմատորը Նաիրա Մուրադյանն է:Հիշեցնենք, որ մայիսի 7-ին և 8-ին Տիգրան Համասյանը համերգային ծրագրով կներկայանա Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում: Վերջինը կներկայացնի An Ancient Observer ալբոմը: