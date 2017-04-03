Հայաստանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շարունակում է հրապարակել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Ժամը 7:00-ի դրությամբ ստացվել են 1730 տեղամասերի տվյալները։ Մշակել են քվեաթերթիկների մոտ 8%-ը։
Մեծ առավելությամբ առաջատարը իշխող Հանրապետական կուսակցությունն է՝ 49,32 տոկոս.
«Ելք» դաշինք- 7,58
«Ազատ դեմոկրատներ»-0,89
«Հայկական վերածնունդ»-3,7
«Ծառուկյան» դաշինք-27,56
Կոնգրես-ՀԺԿ» դաշինք-1,6
Հանրապետական կուսակցություն- 49,18
Կոմունիստական կուսակցություն-0,73
«Օհանյան-Րաֆֆի-Օսկանյան» դաշինք-2,1
ՀՅ Դաշնակցություն-6,67
Նշենք, որ ԿԸՀ նախնական տվյալներով, ընտրություններին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող 2 մլն 587 հազար 706 քաղաքացիներից 1 մլն 574 հազար 947 քաղաքացի կամ քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 60,86 տոկոսը:
Ընտրություններին մասնակցել են 5 կուսակցություններ և 4 դաշինքներ։ Խորհրդարան անցնելու համար կուսակցություններին անհրաժեշտ է ստանալ ընտրողների քվեների 5%-ը, դաշինքներին՝ 7%-ը։
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Nuynisk nranq en @ntrel tsatukyanon.... ov 10 hazar dram e verdzrel hhki pot.nik reytingayinerits
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