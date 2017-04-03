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Ժամը 7:00-ի դրությամբ ստացվել են 1730 տեղամասերի տվյալները. ԱԺ է անցնում 4 ուժ

08:10, երկուշաբթի, 03 ապրիլի, 2017 թ.
Ժամը 7:00-ի դրությամբ ստացվել են 1730 տեղամասերի տվյալները. ԱԺ է անցնում 4 ուժ

Հայաստանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շարունակում է հրապարակել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Ժամը 7:00-ի դրությամբ ստացվել են 1730 տեղամասերի տվյալները։ Մշակել են քվեաթերթիկների մոտ 8%-ը։

Մեծ առավելությամբ առաջատարը իշխող Հանրապետական կուսակցությունն է՝ 49,32 տոկոս.

«Ելք» դաշինք- 7,58

«Ազատ դեմոկրատներ»-0,89

«Հայկական վերածնունդ»-3,7

«Ծառուկյան» դաշինք-27,56

Կոնգրես-ՀԺԿ» դաշինք-1,6

Հանրապետական կուսակցություն- 49,18

Կոմունիստական կուսակցություն-0,73

«Օհանյան-Րաֆֆի-Օսկանյան» դաշինք-2,1

ՀՅ Դաշնակցություն-6,67

Նշենք, որ ԿԸՀ նախնական տվյալներով, ընտրություններին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող 2 մլն 587 հազար 706 քաղաքացիներից 1 մլն 574 հազար 947 քաղաքացի կամ քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 60,86 տոկոսը:

Ընտրություններին մասնակցել են 5 կուսակցություններ և 4 դաշինքներ։ Խորհրդարան անցնելու համար կուսակցություններին անհրաժեշտ է ստանալ ընտրողների քվեների 5%-ը, դաշինքներին՝ 7%-ը։

Լուսանկար(ներ)
Նախնական տվյալներով՝ ԱԺ են անցունում 4 ուժ
Նախնական տվյալներով՝ ԱԺ են անցունում 4 ուժ
5032 | 4
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boykoti koxmnakits
boykoti koxmnakits 08:51, 03.04.2017
Tsarukyani qvener@ goxatsvel e
Texamasayin handznazhoxovnreri amdener@ handisanum en kgbi gaxtni gortsakalner
Ed patcharov el inch tokos uzum xpum en
Inchpes haytararets serzh@ gyumrium....xmats zhamanak
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boykoti koxmnakits
boykoti koxmnakits 09:19, 03.04.2017
Amot klini tsarukyanin ete ter chkangni ir qvenerin u hertakan angam kxabi zhoxovrdin
Nra tsaxvatsutsyun@ erevats hents @ntrutyan or@
Erb haytararets....um qve ktaq tox na el patasxan ta
Na der en zhamanak giter vor inq@ cho linelu metsamasnutyun
En depqum....erb bolorin er haytni vor inq@ metsamasnutyun e kazmelu....nuynisk serzhn er hamozvats
Nuynisk mamulum texekutyun taratsvets vor serzhn u gagon paymanavorvel en qveneri bazhanelu pahovpahov
Chisht e es chem masnaqtsel b.ozeri havaqin
Bayts zrutselov mardkani het aknhayt e...vor masnakitsneri 60 its 70 tokos@ @ntrel e tsarukyanin
Nuynisk nranq en @ntrel tsatukyanon.... ov 10 hazar dram e verdzrel hhki pot.nik reytingayinerits
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boykoti koxmnakits
boykoti koxmnakits 09:54, 03.04.2017
Isk ur en jhudneri 20%@
Arden kgbeshnik en darel ????
H@ ???? ashotman u sharmazan ???? es ur en fzer jhudner@
Ba vor asum einq tarakan eq.....cheiq havatum....tesaq inch exav
Պատասխանել
boykoti koxmnakits
boykoti koxmnakits 10:00, 03.04.2017
Kgbn es inch shinel ....shinets dzez....jhudner
Duq dzer dzerqov vertsriq kgbein@
U taraq xnamqov texavoretsiq dzer mor mej :-)))))))
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